Demirören Medya’ya ödül yağdı

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 19’uncusu düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasında Demirören Medya foto muhabirleri dört ödüle layık görüldü.

Demirören Medya spor foto muhabirlerinden Hüseyin Yavuz’un fotoğrafı ikincilikle ödüllendirilirken, yarışmada Mesut Işık’ın fotoğrafı üçüncülük, Adem Kabayel ve Murat Akbaş ise mansiyon ödülüne layık görüldü.