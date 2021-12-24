1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 19’ncusu düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasında Demirören Medya foto muhabirleri dört ödüle layık görüldü. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Salonu’nda gerçekleştirilen törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve GSYİAD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Demirören’e dört ödül

“Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Video yarışmasında” fotoğraf kategorisinde Demirören Medya spor foto muhabirlerinden Hüseyin Yavuz’un fotoğrafı ikincilikle ödüllendirildi.

Yarışmada Mesut Işık’ın fotoğrafı üçüncülük, Adem Kabayel ve Murat Akbaş ise mansiyon ödülüne layık görüldü.