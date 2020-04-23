Demirören Medya Online Çocuk Şenliği 23 Nisan’a neşe katacak

Demirören Medya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını “Online Çocuk Festivali” ile kutluyor. Tam 4 gün sürecek festival; Hürriyet, Milliyet Çocuk, Posta, Fanatik ve Kanal D’nin sevilen yazar, uzman, sporcu ve ekran yüzleriyle çocukları bir araya getirecek. “Bir çocuk neşelenirse, dünya değişir” fikrinden yola çıkan Demirören Medya, 23 – 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festivalle çocukların hayallerini ve yeteneklerini geliştirmeyi ve onların karantinadaki hayatlarına neşe katmayı hedefliyor.

Kanal D’nin güldüren programı “Çok Güzel Hareketler 2” ekibi, 23 Nisan Perşembe saat 16.00'da Çok Güzel Hareketler Youtube hesabında olacak.

25 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken, Fanatik Instagram hesabında Ali Nihat Uzel ile canlı yayında olacak.

Hayat Tamircisi Hasan Kızıl, 26 Nisan Pazar saat 14.00'te instagram’da @zeyd_hayattamircisi hesabında olacak.



