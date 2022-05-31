Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılıyor

Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geri sayım başladı. İlk ders zilinin eylül ayında çalacağı okulu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay gezdi.

Okulda ilk yılı hazırlık sınıfı olmakla birlikte toplam 5 yıllık eğitim verilecek. Ayrıca okulda eğitim alan öğrencilere, Demirören Medya Center bünyesinde istihdam olanağı da sağlanacak.

ÖĞRENCİLERE BURS VE YURT İMKANI

Okul Müdürü Atila Ertoğan, Demirören Medya'nın başarılı öğrencilerine burs imkanı da sağlayacağını belirterek, "Okulumuz Demirören Medya Center’ın içerisinde yer almakta. Demirören Medya, Türkiye’nin de en büyük medya kuruluşlarını içinde barındıran bir yapı. Sektörün ihtiyaç duyduğu televizyoncuları ve gazetecilere yetiştirmeyi düşünüyoruz. Demirören Medya başarılı öğrencilerine burs imkanı da sağlayacak. Şehir dışından gelen öğrencilerimize de kalacak yer yani yurt imkanı da sağlayacağız" dedi.

UYGULAMA DERSLERİ DEMİRÖREN MEDYA CENTER'DA YAPILACAK

Ertoğan, öğrencilerin teorik ve uygulama derslerini Demirören Medya Center bünyesindeki alanlarda yapacaklarını söyleyerek, "Bizi Türkiye’nin her yerinden öğrenciler tercih edebilir. 30 öğrencimiz olacak bu sene. 15'şer kişilik sınıflardan oluşacak. Aynı zamanda ana dili İngilizce olan öğretmenlerimizle hazırlık sınıfında çocuklarımıza iyi bir İngilizce eğitim vermeyi düşünüyoruz. Bunun yanında animasyon, karakter canlandırma, web tasarımı yani hem geleneksel medya hem de gelecek yeni medya unsurlarını içerisinde barındıran derslerin hepsini alacaklar. Uygulayacağımız uluslararası denklik ve akreditasyon programları sayesinde çocuklar mezun olduklarında yurtdışında eğitim görebilecek seviyede olacaklar. Normalde hayal ettikleri, televizyonlarda, gazetelerde gördükleri insanlarla burada ortak bir proje yapabilmek, ortak bir çatı altında birlikte olabilmek ve üretebilme imkanına da ulaşabilecekler. Hem teorik dersleri hem de uygulama derslerini Demirören Medya Center bünyesindeki alanlarda yapacaklar. Çocuğumuz eline mikrofonu alıp haber çekmeye, haber yapmaya gidebilecek. Ya da televizyon rejisine geçip bu rejiyi kumanda edebilecek" dedi.