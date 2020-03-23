Demirören Medya 'Evde' buluşturuyor

Türkiye’nin corona virüsü (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya özel bir projeye başlıyor. Evde olmanın önemini milyonlarla paylaşmak amacıyla başlayan #EvdeKal#MüzikleKal’ projesiyle sürpriz sanatçılar en sevilen şarkılarını evlerinden yaptıkları canlı yayınlarla seslendirecek. Projeye destek veren ilk sanatçı 23 Mart’taki canlı yayınıyla Ferhat Göçer olacak.

Ferhat Göçer kime meydan okuyacak?

Kendisi de aynı zamanda hekim olan Ferhat Göçer saat 21:05’ de en sevilen şarkılarını ev ortamında eş zamanlı olarak YouTube, Instagram ve Twitter hesapları üzerinden sevenleriyle paylaşacak. Bir sonraki konserin kimin olacağı ise Ferhat Göçer’in verdiği mini konser sonrasında açıklanacak. Ünlü müzisyen başlatacağı challenge (meydan okuma) ile bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarından birini desteğe davet edecek.