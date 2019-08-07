Basketbol Milli Takımları ile Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye güçlerini birleştirdi. Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye, Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzaladığı anlaşma ile Basketbol Milli Takımları’nın ana sponsoru oldu.

İmza töreni, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Total Oil Türkiye ve Demirören Grubu Şirketleri Yöneticileri, Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcileri, spor camiası ve basın mensuplarının katılımıyla, Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşti.

İsim hakkı için de görüşülecek

2021 yılı sonuna kadar devam edecek anlaşma kapsamında Total Oil Türkiye, Basketbol Milli Takımlarını 3 yıl boyunca destekleyecek. Milli Takım formalarının sırtında Total ve Demirören logoları yer alacak.

Tarafların basketbol liginin isim hakkını misli.com olarak eklenmesi konusunda da görüştükleri, bu konuda ufak bir iki detayın kaldığı bildirildi.

Hidayet Türkoğlu: Gücümüze güç katacaktır

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Basketbol ailemizin yeni üyesi Total İstasyonları ve Demirören Holding, yürüdüğümüz bu şanlı yolda gücümüze güç katacaktır. Bu anlaşma, benim için herhangi bir sponsorluktan çok daha fazla değerli” dedi.

İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de basketbol ailesi olarak büyük, güçlü ve başarılı bir aileyiz. Mutluluğumuz birbirimize olan inancımızdan kaynaklanıyor. Sporcularımız, kulüplerimiz, sponsorlarımız, idarecilerimiz ve basın mensubu arkadaşlarımızla ortak hedef ve arzularımız var. Bu hedeflere ulaşmak için yine ortak bir çalışma hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda basketbol ailemizin yeni üyesi Total İstasyonları ve Demirören Holding, yürüdüğümüz bu şanlı yolda gücümüze güç katacaktır.”

‘Yıllardır katkıda bulunuyorlar’

“Başta Rahmetli büyüğümüz Erdoğan Demirören, ardından abim ve başkanım Sayın Yıldırım Demirören, çalışmaları ile yıllardır Türk sporuna değerli katkılarda bulunmuş ve en önemli sorumlulukların altından başarı ile kalkmıştır. Bu nedenle Demirören Ailesi’nin Total İstasyonları ile toplumumuzun buluşma noktası olarak basketbolu seçmiş olmaları benim için herhangi bir sponsorluktan çok daha fazla değerlidir.”

Yıldırım Demirören: Türkiye için gurur kaynağı

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, “Bu iş birliği bizim için çok değerli ve anlamlı. Çünkü Milli Takımlarımız tüm Türkiye için gurur kaynağı. Basketbolu destekliyor olmak bize kıvanç veriyor” diye konuştu.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, anlaşmanın ardından şunları söyledi: “Bu iş birliği bizim için çok değerli ve anlamlı. Çünkü Milli Takımlarımız tüm Türkiye için gurur kaynağı. Bugün (dün), Total Oil Türkiye markamızla Türkiye’nin gururu Basketbol Milli Takımlarımızın ana sponsoru olduk. Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığımız bu anlaşma ile ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, bizlere büyük başarılar yaşatan Basketbol Milli Takımlarımızı destekliyor olmaktan dolayı mutluyuz.”

‘Teşekkür ediyorum’

“Türk basketbolu, her geçen gün çok daha iyi noktalara geliyor. Genç nesillerin bu spora ilgisini artırmak ve gelişen basketbolu destekliyor olmak bizekıvanç veriyor. Bu vesile ile Basketbol Federasyonu Başkanımız Hidayet Türkoğlu’na, onun nezdinde tüm Basketbol Federasyonu’na ve sporcularımıza, ülkemize ve milletimize yaptığınız katkılar için teşekkür ediyorum. Hepimizin övünç kaynağı olan basketbolcularımıza önümüzdeki müsabakalarında başarılar diliyorum.”

Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Yıldırım Demirören, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a spora verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederken, “Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız sayesinde, özellikle tesisleşme adına büyük adımlar attı. Bir çok ülkeden çok daha iyi durumdayız. Biz de Türk sporuna hizmet ediyor olmaktan dolayı gurur doluyuz” dedi.

‘Erdoğan Demirören sayesinde’

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, her zaman Erdoğan Demirören’in vizyonunu takip edeceklerini belirterek, “Bir kurumun vizyonunu, kurumun kurucu liderlerinin gösterdiği hedefler belirler. Tüm başarılara; kurucumuz, ebedi başkanımız Sayın Erdoğan Demirören’in vizyonu ve ilkeleri ile ulaştık. Yürüdüğümüz bu yolda hep ileri baktık ve ebedi, Onursal Başkanımız Sayın Erdoğan Demirören’in ‘Cesaret önemlidir, başarılı insan cesur insandır’ sözünün önümüzde açtığı yolda daima yeniliklerin takipçisi olduk. Sporla dolu bu anlamlı günde, sporu çok seven, gerçek bir spor adamı olan, Türk sporuna, futbola, voleybola, basketbola büyük katkılar sağlayan Sayın Erdoğan Demirören’i bu vesile ile saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.



