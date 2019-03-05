Demirören Grubu'ndan İDDAA açıklaması

Demirören Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İDDAA, Ağustos 2019 sonuna kadar İNTELTEK firmasının sorumluluğundadır. Bazı maçlarda açılan ters oranlar ve ortaya çıkan hatanın bizimle ilgisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

05 Mart 2019, Salı 18:29 Son Güncelleme:
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Demirören Grubu'ndan İDDAA açıklaması

Türkiye alt liglerinde cumartesi günü oynanan 3 maçın oranlarının ters açılmasıyla başlayan karmaşa kafalarda soru işareti yarattı.

Bu gelişmeyle ilgili sosyal medyada İDDAA'nın Demirören Grubu'na ait olduğu yönünde ifadeler yer aldı.

Demirören Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İDDAA, Ağustos 2019 sonuna kadar İNTELTEK firmasının sorumluluğundadır. Ortaya çıkan hatanın Demirören Grubu ile bir ilgisi yoktur. Demirören Grubu yönetimi İDDAA'yı 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren devralacaktır" denildi.

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