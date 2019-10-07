Golfün gelişmesinde büyük emeği olan Kemer Country Club’ın Başkanı Merhum Erdoğan Demirören adına ikincisi düzenlenen ‘Erdoğan Demirören Golf Cup’ büyük mücadelelere sahne oldu.

250 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Cemal Kalyoncu, Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Faruk Erdoğan, Hakan Çarmıklı, Bülent Ciritçi, Fikret Öztürk, Tuğrul Timur, Ali Nuri Türker ve Erhan Kamışlı’nın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

3 gün boyunca yoğun ilgiyle devam eden turnuva dün ‘Anma Yemeği’ ile son buldu. Anma Yemeği’nde ayrıca turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi. Erdoğan Demirören Golf Cup özel ödülünü sağlayan Citycoco, turnuvada sağlıklı proteğin barlarıyla yerini alan Züber, turnuvanın destekçileri arasında yerlerini aldı.

Yıldırım Demirören'e sürpriz doğum günü

Ödül törenin ardından Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e sürpriz doğumgünü kutlaması yapıldı. Yıldırım Demirören, golf sahası biçimindeki pastasını üfledikten sonra eşi Revna Demirören’le birlikte kısa bir konuşma yaptı.

Citycoco Elektrikli Scooter Mehmet Kazan’ın oldu

Erdoğan Demirören Golf Cup özel ödülü Citycoco Elektrikli Scooter, Milli Takımımız’ı Avrupa’da temsil eden Kemer Country Club’ın şampiyonu, EDGA (Avrupa Engelliler Golf Birliği) sporcusu Mehmet Kazan’ın oldu. Kazan, ödülünü Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören’in elinden aldı.