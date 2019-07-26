Demirel’in 22. şeref yılı

1997 yılında girdiği federasyonda bir çok değişik görev yapan Demirel’den o yılları dinleyelim; “O zamanlar departmanlar yoktu. Sekreter, şoför, malzemeci... Hiçbiri yoktu. Bu işlerin hepsini yapmaya çalışıyordum. Federasyonda sadece 8 kişiydik ve Çaglayan’da bir apartman dairesindeydik. Sonra 2001 Avrupa Şampiyonası ülkemize verilince Abdi İpekçi’ye taşındık. Ligler, milli takımlar, muhasebe gibi departmanlar oluştu. Muhabese işlerinden sonra tamamen milli takımlara geçtim.”

‘Çok keyif alıyorum’

“Uzun yıllar altyapıda çalıştım Özellikle Semih Erden’in, Ersan İlyasova’nın olduğu jenerasyonlarla beraberdik. Gençlerde Avrupa şampiyonlukları kazandık. Yavaş yavaş takımlarda idareci olarak göreve başladım. 2015’te de Haluk Yıldırım gelince A Milli Takım’a geçtim... Haluk ağabey direktör olduktan sonra da Kerem Tunceri’ye beni önerdi ve şimdi buradayım. Ama hâlâ hem Kadın Milli Takımı, hem de altyapı milli takımının işlerini de yapıyorum, onlara yardımcı oluyorum. Onlarla çalışmaktan keyif alıyorum. Altyapıdaki o çocukların büyüdüğünü görmek ve A takımda onlarla çalışmak çok farklı bir duygu. Oyncular için de farklı oluyor, sonuçta küçüklüğünden bu yana birlikte oldukları bir kişiyle daha rahat hareket edebiliyorlar.”