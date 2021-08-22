Türkiye'nin farklı illerinden gelen 24 sporcunun katıldığı "Demirci Akıncıları Tenis Cup" turnuvası başladı.

İlçedeki tenis tesislerinde yapılan turnuvanın açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Aynı zamanda lisanslı tenis sporcusu olan Kaymakam Adem Kaya, yaptığı konuşmada ilçenin spor kenti olma yolunda ilerlediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle ilçeye kazandırılan tam donanımlı sahaların başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk da Kurtuluş Savaşında verdikleri mücadeleyle hafızalara kazınan Demirci Akıncılarını yad etmek amacıyla düzenledikleri turnuvaya 24 sporcunun katıldığını bildirdi.

Turnuvanın ilk maçını Kaymakam Adem Kaya ile Serkan Balcı yaparken hakemliği de Belediye Başkanı Selami Selçuk üstlendi.

Turnuvaya katılan teknik direktör İsmet Taşdemir ise futbolu bıraktıktan sonra 7 yıldır tenis oynadığını belirterek tenisin insana sabırlı olmayı ve strateji üretmeyi öğretebileceğini aktardı.

AA