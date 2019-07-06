Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Kaya Greenpark'ta bugün öğlen yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan antrenman 1 saat sürdü. Kamp yapılan otelin yanında bulunan göletin etrafında dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar daha sonra açma germe hareketleriyle idmanı tamamladı. Antrenmanı yerli ve yabancı turistler de takip etti. Kırmızı-beyazlı ekip 19 Temmuz'a kadar çalışmalarını Bolu'da sürdürdükten sonra, 22-31 Temmuz tarihleri arasında ikinci etap için Hollanda'ya gidecek.

DHA