Demir Grup Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligde İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

22 Mart 2019, Cuma 19:31
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Demir Grup Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor

SDemir Grup Sivasspor, 6 Nisan Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Serbest ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, koordinasyon hareketleri ile devam etti. Kırmızı beyazlılar iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından idmanı çift kale maçla sonlandırdı.

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Emre ve N'Dinga ile sakat olan Muhammet Demir ve izinli olan Kone katılmadı. 

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