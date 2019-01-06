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Demir Grup Sivasspor’da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

06 Ocak 2019, Pazar 17:30
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Demir Grup Sivasspor’da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre ikinci yarı hazırlıkları için Antalya’da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın üçüncü gününde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık içerikli istasyon çalışmaları gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise futbolcular 5’e 2 pas çalışması yaptı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA

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