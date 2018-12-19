Demir Grup Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

19 Aralık 2018, Çarşamba 14:36 Son Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı. Kondisyon çalışmasının ardından futbolcular, dar alanda top kapma çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Ziya Erdal, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

AA

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