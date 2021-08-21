Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig 'in 2'nci hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor , bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına takım halinde başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 17.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek. Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor pazartesi günü saat 19.15'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

DHA