Demir Grup Sivasspor Şort ve Resmi Bahis Sponsoru Misli.com Oldu

Yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla ses getiren misli.com, Demir Grup Sivasspor ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması ile spora verdiği desteğini artırarak sürdürüyor.

Üst üste üç sezondur ülkemizi Avrupa’da temsil etme başarısını gösteren Demir Grup Sivasspor’un 2022-23 sezonunda Şort ve Resmi Bahis Sponsoru misli.com oldu. Sezon boyunca Yiğidoların şortlarında misli.com logosu yer alacak.

Misli.com, basketbol ve voleybolda federasyonlar nezdinde gerçekleştirdiği sponsorlukların ardından, kulüpler bazında da Türk sporuna desteğini artırarak sürdürüyor. Ülkemizi üç sezondur Avrupa kupalarında temsil etme başarısını gösteren Demir Grup Sivasspor’a 2022-23 sezonunda resmi bahis sponsorluğu desteği verecek. Demir Grup Sivasspor ile yapılan anlaşma kapsamında A futbol takımının şortunda da misli.com logosu yer alacak.