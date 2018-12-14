Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivas ekibi, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü, yarın saat 13.30’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

AA