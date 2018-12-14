Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

14 Aralık 2018, Cuma 18:22
- A +
Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivas ekibi, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü, yarın saat 13.30’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.