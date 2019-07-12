Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürüyor

SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını, Bolu Gerede'de yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına kampın yedinci gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki otelin tesislerinde sabah ve öğle saatlerinde yaptıkları antrenmanlarla devam etti. İlk olarak saat 07.30'da kamp yapılan otelin sahasında yarım saat dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, öğle saatlerinde ise sahada ikinci çalışmaya geçti. Sivassporlu futbolcular, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın devamında 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.



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