Demir gibi hoca: Vincenzo Montella

Vincenzo Montella... Roma'nın 2001 şampiyonluğundaki baş mimarlarından bir tanesiydi. Formasını giydiği Sampdoria, Genoa ve Empoli adına da unutulmaz işler yaptı. 2009'da ise futbolu bıraktı ve 2 sene dinlendi. Ancak futbolsuz bir yaşam ona göre değildi. 2011 senesinde geçici olarak Roma'nın teknik direktörlüğüne geldi. Sonrasında Catania'da çalıştı. Fiorentina'nın başında geçen unutulmaz 3 yıl ona Milan'ın kapılarını açtı. Çizme devinden ayrıldığında Sevilla'yla anlaştı ama İspanya'da düşüş yaşadı. Sonrasında döndüğü Fiorentina'da umduğunu bulamadı ve ayrıldı.

BABASINI KAYBEDİNCE...

Pandemi ise onun adına kabus gibiydi. Babasını kaybetti. Yaşadığı zorlu dönemi unutmak için ise yeniden futbola dönmeye karar verdi. Adana Demirspor'dan teklif aldı, yeni bir macera istiyordu, Türkiye bunun için en uygun yerdi. 27 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Adana Demirspor'un başına geçti. Geri dönüş hikayesi de burada başladı.

YENİ YILDIZLAR ÇIKARDI

Kariyeri dibe vuran Balotelli'yi yeniden Milli Takım 'a gidebileceğine inandırdı. Herkesin mucize olarak baktığı şey onun sistemi içinde gerçekleşti. Mancini, İtalyan yıldızı yeniden Milli Takım'a davet etti. Galatasaray 'da şans bulamayacağı için kendi isteğiyle Adana Demirspor'a kiralık olarak giden Yunus Akgün ise Türk futbolunun önemli potansiyellerinden biri haline geldi. Beşiktaş 'a giden Tayyip Talha'nın ilk 11 yüzü görmesi bile neredeyse hayaldi. Ancak güvendi, şans verdi, sabretti ve kısa sürede transferin gözdesi haline getirdi.

TEKLİFLERE KULAĞI KAPALI

Adana Demirspor'un tarihinde ilk kez Süper Lig'de iki haftalık liderlik sevinci yaşatırken yine oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin alkışını alıyor. Sezon başında adı Galatasaray'la anılmıştı, yurt dışından teklifler almıştı. Ancak Montella, kendisine harika bir çalışma ortamı sunan başkan Murat Sancak'la mutlu. Daha başaracağı çok şey olduğuna inanıyor.