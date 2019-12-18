Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan Tuzlaspor tepkilerine yanıt
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un Tuzlaspor-Galatasaray maçında ekrana yansıyan görüntüsü sosyal medyada olay olmuştu. Okan Kurt'un Tuzlaspor forması da giydiği iddia edilmişti. Okan Kurt, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla eleştirilere yanıt verdi.
Demet Akalın'ın Galatasaray taraftarı olan eşi Okan Kurt, Fatih Terim, Necati Ateş ve Mert Çetin'i de etiketleyerek şu açıklamayı yaptı:
Dün akşamki maçta üzerimdeki kazağı TSK forması diye yazan arkadaşlara belirtmek isterim. Eşimin hediyesidir ve hiçbir kulübün forması değildir. Ayrıca doğduğumdan ölene dek sarı kırmızı renklere aşığım, arma uğruna her zaman her stada giderim. Bir günde Kral olmadık, bir günde tahttan inmeyiz!!
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