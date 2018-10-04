11 Eylül'de Demet Akalın'la olan altı yıllık evliliğini 2 dakikada bitiren Okan Kurt, bir magazin programında kendisi hakkında ortaya atılan iddiaya açıklık getirdi.

Misafirliğe gittiği bir arkadaşında çekilen fotoğrafta masa üzerinde silah görünmesi üzerine yapılan bir haberde bu silahın Okan Kurt'a ait olduğu iddia edilmişti.

Okan Kurt yapılan bu haber sonrasında sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını masannın üzerinde bulunan silahın da oyuncak olduğunu söyledi.

İŞTE OKAN KURT'UN O PAYLAŞIMI: