  • Haberler
  • Plus
  • Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt'tan silahlı fotoğraf açıklaması

Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt'tan silahlı fotoğraf açıklaması

Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt Instagram hesabından paylaştığı silah fotoğrafı ile hakkında ortaya atılan bir iddiaya yanıt verdi

04 Ekim 2018, Perşembe 18:58
- A +

11 Eylül'de Demet Akalın'la olan altı yıllık evliliğini 2 dakikada bitiren Okan Kurt, bir magazin programında kendisi hakkında ortaya atılan iddiaya açıklık getirdi.

Misafirliğe gittiği bir arkadaşında çekilen fotoğrafta masa üzerinde silah görünmesi üzerine yapılan bir haberde bu silahın Okan Kurt'a ait olduğu iddia edilmişti.

Okan Kurt yapılan bu haber sonrasında sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını masannın üzerinde bulunan silahın da oyuncak olduğunu söyledi.

İŞTE OKAN KURT'UN O PAYLAŞIMI:

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.