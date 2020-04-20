Dembele ile Martial arasında Manchester United sohbeti

Barcelona'da sakatlık sorunlarının da etkisiyle beklentileri karşılayamayan Fransız yıldız Ousmane Dembele, önümüzdeki sezon Old Trafford'da forma giyebilir.

Diario Sport, Arsenal ve Manchester United'ın Dembele'yi kadrosuna katmak isteyen potansiyel takımlar olduğunu belirtirken ilk etapta oyuncuyu satmak istemeyen Barcelona'nın ekonomik kaygıları hafifletmek adına gidişine izin verebileceğini aktardı.

Haberde Dembele ile vatandaşı Athony Martial'in Old Trafford'daki deneyimler hakkında konuştukları ve Dembele'nin Kuzey Londra yerine Manchester'ı tercih edebileceği belirtildi.