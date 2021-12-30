Barcelona yöneticileriyle bir araya gelen Dembele’nin temsilcileri görüşmelerden Katalan kulübünün mali zorlukları gerekçe olarak göstermesinden rahatsız. Manchester City’den 55 milyon avroya Ferran Torres’i kadrosuna katan Barcelona, önümüzdeki yaz 75 milyon avroya serbest kalma maddesi bulunan Erling Haaland’ın transferi için de uğraşıyor.

İspanyol basınında çıkan haberler göre, Barcelona’da mutlu olan ve Xavi’nin projesinde yer almaktan memnun olan Fransız futbolcu buna karşın Premier Lig’den gelen tekliflerin ardından istediği ücretin verilmemesi halinde Barcelona’dan ayrılma kararı aldı.

Dembele'nin menajeri PSG yöneticileriyle görüşmek için Paris'e çıkan haberler arasında.