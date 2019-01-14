Demba Ba’nın sabrı taşıyor

Demba Ba Galatasaray'dan haber bekliyor. Senegalli futbolcunun Galatasaray’ın kulübüyle görüşüp transferini bitirmesini beklediği öğrenildi.

14 Ocak 2019, Pazartesi 06:34
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Demba Ba’nın sabrı taşıyor

Sarı-Kırmızılılar, forvet transferi konusunda Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua forması giyen Demba Ba’yla görüşüp Senegalli futbolcuyla anlaşmaya varmıştı.

33 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray’ın kulübüyle görüşüp transferini bitirmesini beklediği bildirildi. Cim Bom’la yaklaşık 10 gün önce el sıkışmasına rağmen Sarı- Kırmızılılar’ın resmi yollardan bir girişimde bulunmaması ve bekletilmesi sebebiyle Demba Ba’nın, durumdan dolayı mutsuz olduğu kaydedildi.

Tecrübeli futbolcunun, bu konudaki rahatsızlığını yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.

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