Manchester United karşısında Başakşehir'in ilk golünü atan Demba Ba aynı zamanda kulüp tarihine geçti. Senegalli golcü oyuncu böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde Başakşehir adına gol atan ilk oyuncu oldu

Demba Ba aynı zamanda Şampiyonlar Ligi grup ve sonraki aşamalarında 3. golünü attı. Demba Ba daha önce Chelsea forması giyerken Schalke 04 ve PSG takımlarına karşı gol atmıştı

Manchester United'a karşı 4. gol

Chelsea forması giyerken Manchester United karşısında 8 maça çıkan ve 3 gol atan Demba Ba, Başakşehir forması altında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk maçında Manchester United'a gol atmayı başardı.