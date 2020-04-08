Beşiktaş'ın 2014-2015 sezonu öncesi İngiliz devi Chelsea'den kadrosuna kattığı Demba Ba, o sezon gösterdiği 44 maçta 27 gol 2 asistlik performansla taraftarın sevgilisi olmuş ve ertesi sezon Çin'in Shanghai Shenhua takımına imza atmıştı. 1 sezon aradan sonra tekrar Beşiktaş forması giyen Demba Ba, bu sefer ilk sezonundaki gibi başarılı olamamıştı.





Medipol Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen ve attığı gollerle takımını birçok maçta sırtlayan Senegalli futbolcu, 2014 sezonu Şampiyonlar Ligi mücadelesinin 87. dakikasında attığı golle Chelsea'yi deplasman golleri kuralıyla Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşımıştı. İşte o anlar...