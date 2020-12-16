TRT World'e konuyla ilgili bir röportaj veren tecrübeli futbolcu, "Irkçı biri olmayabilir Coltesscu... Irkçı olmayan biri ırkçı sözler söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Ben de ona bunu anlattım. Soyunma odasına gittiğimizde 'Arkadaşlar ben sahaya çıkmayacağım' dedim. PSG'li oyuncular da 'Bizi ilgilendirmiyor' deyip maça çıkabilirlerdi ama onlar da bir duruş sergilediler ve çıkmadılar" dedi.

"Yüz yüze gelince ona anlatacağım"

Tuchel'i de eleştiren tecrübeli forvet, "Teknik direktörleri bu durumun sorumlusu olarak bizi görmüş. Hareketlerimizden memnun kalmamış. Durumun ne olduğunu yüz yüze geldiğimizde tekrardan ona anlatacağım" şeklinde konuştu ve Alman teknik adama da tepki gösterdi.

Demba Ba ayrıca Coltescu'yla telefonda görüşüp sorunu çözdüğü yönünde, Fransız medyasında, Türk medyası haberlerine dayandırılan bilgiler verilmesini de reddederek, So Foot adlı medya organına tweet atarak, "Bence kaynaklarınızdan gelen haberleri doğrulatın" dedi.



