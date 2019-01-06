4 Ocak itibarıyla Türkiye’de resmi transfer sezonu başladı, ancak Galatasaray’dan beklenen haber gelmedi. Sarı-Kırmızılı kulübün anlaşma sağladığı Brezilyalı forvet Alan ile Senegalli santrfor Demba Ba, Antalya kampına yetişmedi. Bu iki futbolcunun, resmi imzalar atıldıktan sonra, takıma İstanbul’da katılmaları bekleniyor. Cim Bom’un Antalya kampı 11 Ocak’ta bitiyor, 12 Ocak’ta Almanya’da oynanacak Leipzig maçının ardından Sarı-Kırmızılılar, Türkiye’ye geri dönecek. İki golcünün de takımla birlikte çalışmalara işte bu dönüş sürecinin sonrasında katılacağı tahmin ediliyor.

İkisi de imzaya hazır

Cim Bom şu sıralarda, Alan’ın Guangzhou ile yollarını tamamen ayırmasını bekliyor. Resmi olarak 19 Ocak’ta sözleşmesi bitecek olan Sambacı’nın kontrat feshini öne çekme çalışmaları şimdilik sonuç vermedi. Demba Ba ise büyük ihtimalle bedelsiz olarak kiralanacak. Bu nedenle kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü, oyuncuların da imza için hazır oldukları belirtiliyor.

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