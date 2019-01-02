Demba Ba transferinde son dakika

Galatasaray’da transfer çalışmaları bütün hızıyla sürerken, sarı-kırmızılılar daha önce Süper Lig’de Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen Demba Ba ile el sıkıştı.

33 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yöneticiler, sadece Shangai Shenhua Kulübü’nden resmî onay bekliyor. Cimbom, Senegalli futbolcuyu 6 aylığına bedelsiz olarak kiralayacak. Bir başka golcü isim Alan Carvolho’nun işini bitiren Galatasaray’da ikinci ismin Demba Ba olması, kimileri tarafından eleştirilirken, bu transfer hamlesi bizzat teknik heyetin olumlu görüş ve raporları doğrultusunda yürütülüyor.

ATEŞ ÖRNEĞİ

Galatasaray teknik heyeti, Demba Ba’nın da 2011-12’deki Necati Ateş etkisini göstereceğini düşünüyor. Şu an da sarı-kırmızılı kulüpte görev yapan Necati Ateş, 32 yaşındayken devre arasında Antalya’dan transfer edilmiş, 15 maçta 8 gol kaydetmişti. Falcao gibi büyük bir yıldızın ismi transfer dedikodularında geçince, Demba Ba hamlesi taraftarların gözünde silik kaldı. Ancak benzer durum Shaqiri yerine Necati transferini yapınca da yaşanmıştı. Sonrasında Necati 18’nci şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olmuştu. (Türkiye Gazetesi)