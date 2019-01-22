Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Demba Ba, sağlık kontrolünden geçirildi.

22 Ocak 2019, Salı 18:39
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Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun, kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldığı belirtildi.

AA

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