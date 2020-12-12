Demba Ba özel röportajı beIN SPORTS’ta!

Sadece şampiyonluklarla dolu kariyeri ile değil, saha dışındaki örnek davranışlarıyla da tüm taraftarların gönlünde taht kuran, son olarak Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir’de forma giyen Demba Ba, dünya futbol tarihine geçen skandal olayın ardından ilk kez beIN SPORTS’a konuştu.

Tüm dünyanın merak ettiği soruları bu özel röportajda yanıtlayan Demba Ba, PSG- Başakşehir maçında yaşanan o anları anlattı. Senegalli yıldız, Fansız temsilcisinin süper yıldızları Neymar ve Mbappe’nin Başakşehirli futbolculara nasıl destek olduğuna değindi.

Demba Ba özel röportajı, tüm dünyadaki beIN kanallarıyla ortak yayınla, Cumartesi gece 00.00’da beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD 1’de







