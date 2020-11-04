Demba Ba o pozisyonu anlattı: Egoistlik yapmak istemedim

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı İngiliz temsilcisi Manchester United’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in ilk Şampiyonlar Ligi'ni golü atan Demba Da, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. ''Öncelikle Allah'a şükretmek istiyorum.'' diyerek sözlerine başlayan Demba Ba, attığı gol ve Visca'ya yaptığı ikramı da anlattı, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an bu yaptıklarım tamamen Allah'ın verdiği güçle oldu. İlk golde atabileceğimi hissettim, döndüm golü attım. İkincide de egoistlik yapmak istemedim, Edin'in geldiğini görüp bıraktım ve ikinci golü bulduk. Böyle yüksek seviyedeki maçları oynamayı çok seviyorum, inşallah deplasmanda da böyle olur."





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