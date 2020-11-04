Demba Ba o pozisyonu anlattı: Egoistlik yapmak istemedim
Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Demba Ba, Manchester United'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Attığı gol ve Visca'ya yaptığı ikramla maçın yıldızlarından olan Demba Ba, ''Şu anda bunları yapabiliyor olmam tamamen Allah'ın yardımıyla, bana verdiği güçle oldu.'' dedi. Visca'nın golü hakkında da konuşan yıldız isim, ''Egoistlik yapmak istemedim. Visca'nın geldiğini gördüm ve kendisine bıraktım. O da iyi vurdu.'' diye konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı İngiliz temsilcisi Manchester United’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in ilk Şampiyonlar Ligi'ni golü atan Demba Da, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. ''Öncelikle Allah'a şükretmek istiyorum.'' diyerek sözlerine başlayan Demba Ba, attığı gol ve Visca'ya yaptığı ikramı da anlattı, şu ifadeleri kullandı:
"Şu an bu yaptıklarım tamamen Allah'ın verdiği güçle oldu. İlk golde atabileceğimi hissettim, döndüm golü attım. İkincide de egoistlik yapmak istemedim, Edin'in geldiğini görüp bıraktım ve ikinci golü bulduk. Böyle yüksek seviyedeki maçları oynamayı çok seviyorum, inşallah deplasmanda da böyle olur."