Beşiktaş ve Göztepe’nin eski golcüsü Demba Ba, Galatasaray’la sözleşme imzalamak için haber bekliyor. Kariyerini Çin’de sürdüren 33 yaşındaki santrfor, kulüpler resmen anlaşır anlaşmaz İstanbul’a gelerek Galatasaray kampına katılacak.

Sarı-Kırmızılılar, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar kiralayacak ve oyuncunun kulübüne herhangi bir bedel ödemeyecek. Demba Ba’ya ise yarım sezon için 1.5 milyon Euro verilmesi bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ara transferde kadronun iki forvetle birden takviye edilmesini istiyor. En kuvvetli adaylar ise Demba Ba ve Alan Carvalho olarak görünüyor.

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