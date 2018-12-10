Santa Cruz ile antrenmanlara başlayacak olan DeMarcus Cousins, sezon açılışı öncesi G-League'de birkaç maç forma giyecek.

Warriors koçu Steve Kerr, DeMarcus Cousins’ın G-League ekibi Santa Cruz ile antrenmanlara başlayacağını söyledi.

Geçtiğimiz sezon aşil tendonu sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatan Cousins, serbest oyuncu döneminde Golden State Warriors ile anlaşmıştı. Henüz iyileşme sürecinde olan Cousins, G-League ekibi ile antrenmanlara başlayacak ve NBA açılışını yapmadan önce birkaç maç G-League’de forma giyecek.

Santa Cruz Warriors GM’i Kent Lacob, Cousins’ın G-League’de oynamak konusunda heyecanlı olduğunu söyledi.

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