Yaşın ilerlemesi sonucu ortaya çıkan Demans, kısaca unutkanlık olarak tabir adlandırılır. Rahatsızlık, direkt olarak beynin çalışma gücünü etkiler. Düşünce, irdeleme, hatırlama bölümleri etkilenen alanlar arasındadır.

Demans nedir?

Demans hastalığı, sosyal becerileri, düşünmeyi etkileyebilen grup rahatsızlığıdır. Tek bir hastalık olmayan Demans, birçok türe sahiptir. Sıklıkla görülen türü, Alzheimer türüdür. İkinci en çok görülen tür, vasküler Demans olarak isimlendirilir.

Latince zihin anlamına gelen Demans, zihnin yitip gitmesi olarak ifade edilir. Ancak Demans, anide ortaya çıkmaz. Belirtiler genelde yavaştır ve her zaman devam eder. Ancak bazı Demans türleri, genelde vücutta bir eksiklik veya ilaçların yan etkisinden ortaya çıkmış olabilir. Bu türdeki Demans, genelde ilerlemez. Geri dönüşü mutlaka olur.

Demans belirtileri nelerdir?

Demans rahatsızlığının en bilindik belirtisi, yeni olan bilgilerin hemen unutulmaya başlanmasıdır. Bununla beraber, kişinin Demans kabul edilebilmesi için kişide aşağıdakilerden en az ikisinde bozulmalar olmalıdır.

İletişim, dil.

Bellek

Dikkat yeteneği, odaklanma.

Yargı ve muhakeme edebilme, irdeleme.

Görsel algı.

Yakınlarınızda veya kendinizde yukarıdakilerden en az ikisinde bozulmalar olduğunu düşündüğünüz anda, uzmanlara danışmanız gerekiyor. Semptomlar eğer ki geri dönüşü olmayan Demans'ı işaret ediyorsa da erken teşhisle birçok şey kazanılabilir. Özellikler ilerledikçe artacak olan Demans'a karşın, hayat işlevinin planlaması yapılabilir.

Demans tedavisi nasıl yapılır?

Demans'ı belirlemek için henüz teşhis edebilecek bir test bulunmuyor. Ancak hekim, klinik çalışmalar yaparak, hastasına sorular sorar. Hastalıktan şüphelendiği zaman, hastaya çeşitli beyin testleri yaptırabilir. Demans için en iyi tedavi yöntemi, geçici olarak kullanılabilecek ilaçlardır. İlaçlar, rahatsızlığın geçici biçimde kaybolmasına olanak tanır.

Bununla birlikte, ilaç kullanılmadan uygulanan tedaviler bulunuyor. Bunlar genellikle uzmanlar tarafından uygulanan psikolojik terapiler ve kişinin kendi hayatında yapabileceği değişiklikler olabilir. Hayat içerisinde yapılabilecek değişiklikler bazı durumlarda zaruri hal gelir. Hekim yardımıyla Demans ilerlemesi durumunda bunlar yapılabilir.

Demans'ın ilerleyen aşamaları için hazırlanmak gereklidir. Ev içerisinde kişinin daha güvenli hale gelmesi üzerine çalışmalar bunlar arasında yer alabilir. Tamamen profesyonel destek alınmalıdır.

Bıçaklar ve keskin aletlerin ortada bulunmaması gerekir. Ayrıca Demans hastaları ilk evrelerde bile olsa kalabalık ortamlarda çalışamazlar. Bunun için sakin ortamın hazırlanması, yaşam ilerlemesi için gerekli görülebilir.

Görevlerin basit bir hale getirilmesi gerekir. Tüm görevler kolay hale gelmeli ve belli bölümlere ayrılmalıdır. Başarıya odaklı planlamalar yapılmalıdır.

Demans'ın evreleri nelerdir?

Demans evreleri üç aşamalıdır. Erken, orta ve geç evre olarak üç kısımdan oluşurlar.

Erken evrede; zamanı takip edememek, unutkanlık ve tanıdık yerlerde kaybolmak sorunları ortaya çıkabilir.

Orta evrede; belirtiler daha keskin hale gelir. İnsanların isimleri ve yaşanan son olayları unutmak, evde kaybolmak, kişisel bakım için yardım ihtiyacı duymak, iletişim hususunda zorluklarla karşılaşmaya başlamak ve davranış değişikliklerinin yaşanmaya başlaması olarak görülebilir.

Demans son geç evrede; mekan ve zamandan habersiz olmak, kişisel bakımı yapamamak, akrabaları tanımamak, saldırganlığın artabileceği davranışların çoğalması ve yürüme güçlüğü olarak tanımlanabilir.

Demans türleri nelerdir?

Demans rahatsızlığında ortaya çıkan türler bulunur.

Alzheimer: Yaygın unutkanlık hastalığı olarak tanımlanan Alzheimer, Demans rahatsızlığının bir türüdür.

Vasküler Demans: İkinci en çok görülen Demans türüdür. Beyne kan sağlayan damarların zarar görmesi sonucu ortaya çıkar. Hafıza kaybı ve yavaş kalma yaygın belirtileri arasındadır.

Lewy Cisimciği Demansı: Yaygın belirtileri arasında var olmayan şeyler görmek, uykuda hareket etmek, dikkat sorunları vardır.

Frontotemporal Demans: Beynin ön lobunda bulunan hücrelerin parçalanması sonucunda bu Demans türü ortaya çıkar. Düşünme, yargılama, kişilik değişiklikleri bu demans türünün belirtileri arasında yer alır.

Karışık Demans: Tüm Demans türlerinin bir arada bulunduğu Demans türüdür. Her bir Demans türünün bir belirtisi burada yer alabilir.

Demans'ın alzheimer'den farkı nedir?

Alzheimer rahatsızlığı, Demans'ın bir türüdür. Bu nedenle Alzheimer aslında Demans rahatsızlığının aynısıdır. Ancak Demans, Alzheimer'den farklıdır. Daha geneldir ve daha pek çok rahatsızlığı içerisinde barındırır. Protein hareketlerindeki değişiklikler, bu ikisi arasındaki farklılıkları gösteriyor denilebilir.