Beşiktaş 'ın Ümraniyespor'a karşı kazandığı maçta Dele Alli'nin pozisyonu çok tartışıldı. Maçın hakemi Volkan Bayarslan Geraldo'nun Dele Alli'nin ayağına bastığı pozisyonda sarı-kart gösterdi. Çok konuşulan bu pozisyonla ilgili en net açıklama Fanatik yazarı Deniz Çoban'dan geldi. Ünlü hakem yorumcusu iki gün önce Karagümrük - GAlatasaray maçında Torreira'ya yapılan hareketle Dele Alli'ye yapılan hareketi karşılaştırdı.

BEŞİKTAŞ BU SEZON İLK KEZ 5 GOLLE KAZANDI

Süper Lig’in 12’nci haftasında Beşiktaş sahasında Ümraniyespor’u 5-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçını kazanırken, bu sezon en çok gol attığı maçı oynadı. Daha önce Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ağlarına 5 gol atma başarısı gösterdi.









GÜNEŞ 200. MAÇINA GALİBİYETLE BAŞLADI

Beşiktaş’taki ikinci dönemine Ümraniyespor maçıyla başlayan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla 200. maçına çıktı. Güneş, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetle Beşiktaş’taki 118. galibiyetine ulaştı.

WEGHORST 6. GOLÜNÜ ATTI

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Şenol Güneş yönetiminde Ümraniyespor’u konuk eden Beşiktaş karşılaşmadan 5-2 galip ayrılırken Hollandalı golcü Wout Weghorst 33 ve 78. dakikalarda attığı gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. 33. dakikada Cenk Tosun’un savunmanın arkasına attığı pasta sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çeken ve topu filelere gönderen golcü oyuncu, 78. dakikada ise Gedson’un pasında bu sez soldan ceza sahasına girdi ve kaleciyi çalımlayıp çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Bu sezon gol sayısını 6’ya yükselten Weghorst, 4 de asist yaparak 10 gole direkt etki etti.

Fanatik Yazarı Deniz Çoban beINSPORTS ekranlarında yayınlanan Trio programında Geraldo'nun Dele Alli'ye yaptığı hareketi yorumladı.

DELE ALLI'NIN POZİSYONU KIRMIZI MI?

Bana göre yaralayıcı ve acımasızca. Kramponun vidalarıyla rakibini sakatlayıcı şekilde, beklenen güç transferini de yapınca, rakibine faul yaptı. Bunun sahada hakemin görüp kırmızı kartla değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.

"ÖDÜL CEZA UYGULAMASI BAŞLADI"

2 gün önce Karagümrük - Galatasaray maçında Adnan'ın gördüğü kırmızı kartı konuştuk. O pozisyonu koşurken ben 4-5 tane penaltı pozisyonu saymıştım. MHK sene başından beri az müdahaleyle VAR çıtamızı çok uygun bir yere koyduk diyordu. MHK bununla sürekli övünüyor. Ama Karagümrük maçında Adnan'ın pozisyonuna VAR müdahalesi yapıldı. MHK müdahaleden memnunmuş, pozisyon doğruymuş. MHK son 3-4 hafta ödül-ceza uygulaması kullanmaya başladı.









"HAKEMLERİN KAFASI KARIŞIR"

Emre Malok Ümraniye ve Hakan Ceylan Konyaspor maçında vermedikleri penaltılar yüzünden 2 hafta bekledi. Özgür Yankaya yanlış çizdiği yenaltı çizgisi nedeniyle bekledi. Serkan Tokat'a maç verilince ne anladık? Demekki Karagümrük - Galatasaray maçındaki VAR müdahalesi doğruymuş. Sene başındaki uygulamaların aksine. O zaman eğer Adnan'ın Karagümrük - Galatasaray maçındaki müdahalesi doğruysa, Beşiktaş - Ümraniyespor maçında da VAR müdahalesi gerekir. Ayna hafta iki benzer pozisyon farklı VAR müdahalesi olursa bizim gibi hakemlerin de kafası karışır ve standart sapar. Ben hakem olsam bana göre bu bir kırmızı kart.

"VAR DOĞRU KARARI ARAMAZ"

VAR doğru kararı aramaz. En doğru kararı aramaz. VAR skandal hatanın peşinden koşar. Mesela Kayserispor maçında kalecinin pozisyonu. Skandal hata odur. Dele Alli'nin pozisyonuna biri çıkar dizi gerilmemiş, güç transferi olmamış basma yeterli değil derse bu sınırda bir harekettir. Burada bir skandal hata yoktur. Çok ciddi bir sunum yaptı TFF. Herkesi topladı. Murat Ilgaz cümlelerine başlarken "VAR doğrunun peşinde koşmaz" İnsanlar ne diyo ya bu dedi! Skandal hatalar dışında VAR'ın müdalesi olmaz. Protokol böyle diyor. Ama yarın protokol güncellenir ya da değişiz bilemeyiz.