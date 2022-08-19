Dele Alli transferinde sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş , Dele Alli’yi resmen kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Everton’dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak olan 26 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz futbolcu kısa süre içinde İstanbul’a gelecek ve sağlık kontrolünden sonra imzayı atacak.

Dele Alli’nin siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş’a gelmek istediğini söylediği öğrenildi. Bazı teklifler almasına rağmen bir süre için İngiltere’den ayrılmak istediğini aktaran başarılı futbolcunun, “İngiltere’den ayrılmaya karar verdim. Çünkü düzenli futbol oynamak, eski günlerime dönmek ve yeniden doğmak istiyorum. Beşiktaş’a üst seviyede katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş’ın da bana çok iyi geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Bu arada Dele Alli’nin kiralık sözleşmesinde 7 milyon euroluk iki taraflı satın alma opsiyonu olacağı aktarıldı. Beşiktaş, Weghorst’u da Burnley’den kiralarken kontratına 10 milyon euroluk satın alma maddesi koydurmuştu.

(Skorer)