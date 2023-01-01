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Dele Alli iddiası! Everton ile görüşülecek

Beşiktaş, sezon başında Everton'dan kiralık olarak transfer edilen Dele Alli için İngiliz ekibiyle görüşmelere başlamaya karar verdi.

01 Ocak 2023, Pazar 16:24 Son Güncelleme:
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Dele Alli iddiası! Everton ile görüşülecek

Sezon başında Everton’dan kiralanan İngiliz oyuncu, performansı ile hayal kırıklığı yarattı. 

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Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş döneminde de istenilen seviyeye çıkamayan Alli, takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor.

26 yaşındaki oyuncu, ocak ayındaki maçlarda son şansını kullanacak. 1 aylık süredeki performansı yine yetersiz kalırsa, siyah beyazlı yetkililer Alli’nin Everton’a geri dönmesi için resmi görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş , İngiliz ekibi ile anlaşması halinde Alli’ye sezonun geri kalanı için ödenecek 1.1 milyon Euro’yu kasasında tutacak.

Bu sezon siyah beyazlı takım ile 11 maça çıkan Dele Alli, 2 gol attı. (Ntv Spor)

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