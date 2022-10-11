Beşiktaş 'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Dele Alli'nin İngiltere'deki son dönem performansı tartışma konusu olmaya devam ediyor.





HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Beşiktaş'ta eski performansına kavuşmak istediğini belirten yıldız futbolcu, yeniden İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymek istediğini dile getirmişti. Dele Alli, Siyah-Beyazlı ekipte şu ana kadar 4 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

'PREMİER LİG'İN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLABİLİRDİ'

Eski İskoç futbolcu Frank McAvennie, Football Insider'a Beşiktaş'ın yeni transfer Dele Alli hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun İngiltere'de futboldan zevk almadığuını belirten McAvennie, "Bildiğim kadarıyla İngiltere'de futboldan zevk almıyordu. Premier Lig'in en iyi oyuncularından biri olacak yeteneğe sahipti. Paranın bununla hiçbir ilgisi olmamalı, insanlar futbol sevgisi için oynamalı, para ikinci planda kalmalı." sözlerini dile getirdi.

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BEŞİKTAŞ'TA HER ŞEY DEĞİŞTİ

İngiliz yıldızın Beşiktaş'ta ise futbola olan sevgisini yeniden kazandığının altını çizen McAvennie, "Bence Dele Alli, bu kadar para kazandıktan sonra futbola odaklanamadı. Bunu söylemenin doğru ya da yanlış yolu yok. Türkiye'ye gitti ve hayattan zevk alıyor, taraftarlar Beşiktaş için oynayan herkese bayılıyor. Futbola olan sevgisini geri geldi." dedi.

'BÜYÜK BİR YETENEK'

McAvennie sözlerini ise şu şekilde noktaladı: "O büyük bir yetenek ama insanlar bunu ondan çıkaramadı. Everton'da bunu başarabileceğini düşünmüştüm ama olmadı. Şimdi onu takip eden medyadan uzak ve yeniden futboldan keyif alıyor.” (Skorer)



