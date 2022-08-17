2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş , ilk 2 haftada 4 puan topladı. Siyah-Beyazlılar, Sportif Direktörlük görevine Ceyhun Kazancı'yı getirmesiyle transfer çalışmaları geçtiğimiz sezonun devre arasında başlamıştı.

Kartal'ın ilk transferi Gedson

Ceyhun Kazancı'nın ilk transferi ise Galatasaray 'da gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Portekizli yıldız Gedson Fernandes oldu. Geçtiğimiz sezonu Rize'de tamamlayan genç futbolcu sezon başında kulübe katıldı.

Forvete Weghorst savunmaya Saiss

Beşiktaş'ta Batshuayi, Larin ve Güven'in ayrılmasıyla forvet hattında transfere ihtiyaç duyulması üzerine Siyah-Beyazlılar harekete geçmiş ve gündeme Weghorst gelmişti. Uzun uğraşlar sonunda Kara Kartal Weghorst'a Beşiktaş forması giydirdi. Stoperde ise Vida'nın yerine Premier Lig tecrübesi olan Romain Saiss geldi.









Muleka ve Cenk desteği

Hücum hattına alternatif arayan Kartal, Everton'da sözleşmesi biten eski futbolcusu Cenk Tosun ve Kasımpaşa'da harika bir sezon geçiren Muleka'yı bitirdi.

Transfer döneminin kapanmasına 1 aydan az bir süre kala siyah-beyazlılar çalışmalarına da hız verdi.

DELE ALLI'YLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI

A Spor'un haberine göre; Orta saha takviyesi yapmak isteyen Kara Kartal, bonservisi Everton'da bulunan Dele Alli'yle satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Beşiktaş bu transfer için Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek.

Beşiktaş İngiliz oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro net maaş ödeyecek.

OPSİYON BELLİ OLDU

Transfer teklifini kabul eden Dele Alli ile Beşiktaş'ın 1+3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'ın sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurduğu öğrenildi. Buna göre Beşiktaş, zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla sezon sonunda Dele Alli'yi 7 milyon euro bedelle transfer edebilecek.

ISMAEL ONAY VERDİ

Fanatik muhabiri Orhan Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre İngiliz futbolcu, Weghorst gibi bedelsiz gelecek. Kartal, Dele Alli'nin yıllık ücretini ve bonuslarını ödeyecek. Beşiktaş Dele Alli'yi hafta sonu oynanacak olan Karagümrük maçına yetiştirmek istiyor.

EVERTON 10 MİLYON POUND'DAN KURTULACAK

Tottenham'dan Everton'a bedelsiz transfer olan Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir gerçek de ortaya çıktı. Evrton transfer ederken Tottenham sözleşmeye özel bir madde koydurttu. Buna göre Dele Alli, Everton'da 20 resmi karşılaşmaya çıkması halinde Tottenham'a 10 milyon Pound ödeyecekti. Şu ana kadar Everton'da 13 resmi maça çıkan Dele Alli'nin Beşiktaş'a transfer olması halinde bu madde ortadan kalkacak.





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İngiltere Milli Takımı'nda oynadı

Futbola Milton Keynes Dons altyapısında başlayan Alli, 2015 yılında 6.6 milyon euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla İngiltere Milli takımı'na kadar yükselen Dele Alli, Tottenham'da 269 maçta 67 gol ve 61 asistle oynadı. Tottenham ile sözleşmesi sona eren Dele Alli Everton'a transfer oldu. Değeri 100 milyon euroya kadar çıkan Dele Alli Everton formasıyla 13 maça çıkarken gol ve asist yapamadı.