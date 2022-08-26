10 gün süren operasyonun ardından Dele Alli transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş , yıldız ismi dün sağlık kontrolünden geçirip imzayı attırdı. Özel bir videoyla duyurulan transfer , Avrupa basınında da büyük ses getirirken yıldız oyuncunun sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael’le yaptığı görüşmede ortaya koyduğu oynama arzusu ise Beşiktaş’ı çok mutlu etti. “Burası benim için çıkış yolu” diyen Dele Alli’nin kritik görüşmede, “İngiltere’de kendi adıma çok güzel şeyler de yaşadım, zor günler de... Ancak hepsini arkamdan bırakarak Beşiktaş’a geldim. Bu benim kendi seçimim” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

‘Coşku benim için çok önemli’

Dele Alli’nin ayrıca, “Futbolda coşku benim için çok önemli. Beşiktaş’ın coşkulu taraftarı bu tercihimde çok etkili oldu. İlk maçı da iç sahada oynayacak olmamız güzel bir tesadüf. Taraftarla beraber başlamak benim için ayrı bir motivasyon olacak. Takımdan konuştuğum arkadaşlarım da var. Bana çok güzel şeyler söylediler. Burada çok iyi şeyler yapacağımı biliyorum” ifadeleriyle heyecanlandırdı.

İşte maliyeti

Siyah Beyazlılar’dan yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kulübü Everton’a kiralama bedeli ödenmeyecek. Beşiktaş, İngiliz futbolcuya bu sezon için 2 milyon 200 bin Euro garanti ücret ve ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin Euro maç başı ücreti ödeyecek. Ayrıca oyuncunun satın alma opsiyonu da sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta.

Sabah idmanında takımla

Dele Alli, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına bugün sabah yapılacak çalışmayla çıkacak. Yıldız oyuncunun doğrudan takımla çalışmaya başlayacağı ifade edildi.

Sivasspor maçında sahada

Dele Alli’nin fiziksel anlamda hazır gelmesi teknik heyeti sevindiren bir başka etken oldu. Yıldız oyuncu doğrudan Sivasspor maçının kadrosunda yer alacak. Valerien Ismael’in oyuncunun idmanlardaki durumuna göre 11’de başlatıp başlatmayacağına karar vereceği bildirildi. Başarılı oyuncunun oynamak için hazır olduğunu ifade ettiği de gelen haberler arasında.

Premier Lig patentli 8. isim!

Yoğun bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş’ın kadrosunda daha önce Premier Lig’de forma giymiş olan 8 futbolcu yer alıyor. Dele Alli, Weghorst, Cenk Tosun, Ghezzal, N’Koudou, Gedson, Masuaku ve Saiss; Beşiktaş’a gelmeden önce kariyerlerinde bu büyük deneyimi yaşayan oyuncular olarak göze çarpıyor.

Orhan Yıldırım / FANATİK ÖZEL