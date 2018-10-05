Dekan Gürsoy Trnava’da 3 final yönetti

Uluslar arası hakem kokartlı Dekan Gürsoy, Rusya-Hindistan, Amerika-Azerbaycan ve Rusya-Azerbaycan maçlarının final karşılaşmalarında görev alarak hem Türkiye, hem de Muğla adına önemli bir başarıya imza attı.

Dünya Gençler Güreş Şampiyonasına Ulusalar arası hakem olarak davet edildiğini belirten MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsoy, “Bir hafta süren Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında üç önemli final maçını yönettim. Karşılaşmalardan alnımızın akıyla çıktık. Bu karşılaşmaların tarafıma verilmesi Türkiye adına beni onurlandırdı” dedi.

Türk Milli takımı şampiyonada takım halinde beşinci olurken, Grekoromen stilde Kerem Kamal altın, Erkan Ergen ve Muhittin Sarıçiçek bronz madalya kazanmıştı. Serbest Stilde ise Arif Özen altın Erhan Yaylacı da bronz madalyanın sahibi oldu. Böylelikle Türkiye Dünya Gençler Güreş şampiyonasında toplam 5 madalya kazanmıştı.