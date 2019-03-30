Dejan Radonjic: 'Rakibimizi kutluyorum'

​Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen'e 92-87 kaybeden Bayern Münih'in başantrenörü Dejan Radonjic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Darüşşafaka Tekfen’in iyi bir oyunla galip geldiğini aktaran Radonjic,"Rakibimizi kutluyorum. Maça savunmada çok iyi başladık. Bunu, hücumda da avantaja çevirdik. İlk yarının son anlarında çok kötü savunma yaptık. Darüşşafaka Tekfen maça geri döndü." diye konuştu.

Radonjic, ikinci yarıda savunmada kötü oynamaya devam ettiklerini belirterek, "Hücumda dış atışlarda yüksek isabetle oynadılar. Ekstra şutlarla etkili oldular." diyerek sözlerini tamamladı.