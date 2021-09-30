Dejan Radonjic: Fenerbahçe geçen sezona göre daha güçlü

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi Kızılyıldız'ın başantrenörü Dejan Radonjic, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transferlerle güç kazandığını belirten Radonjic, "Artık sakatlık sorunlarımız ile ilgili konuşmak istemiyorum. Neredeyse yaz başından bu yana her türlüsünü yaşadık. Forma giyemeyecek Dobric, Davidovac, Lazic ve White dışındaki tüm oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazırlar. Diğer yanda da Fenerbahçe, geçen sezona göre kadrosunu güçlendirdi. Geçen sezonun temel parçaları, önemli isimleri takımdayken yeni sezon için çok iyi, deneyimli isimlerle anlaşma sağladılar. İyi oynamak ve Fenerbahçe karşısında en iyi şekilde gözükmek istiyoruz" dedi.