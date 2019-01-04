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Dejan Radonjic: "Anadolu Efes çok iyi defans yaptı ve ikinci yarıda farkı açtı"

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Anadolu Efes'e 92-77 mağlup olan Bayern Münih'in başantrenörü Dejan Radonjic, karşılaşmada iyi oynayamadıklarını dile getirdi.

04 Ocak 2019, Cuma 00:00
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Dejan Radonjic: 'Anadolu Efes çok iyi defans yaptı ve ikinci yarıda farkı açtı'

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Anadolu Efes'e 92-77 mağlup olan Bayern Münih'in başantrenörü Dejan Radonjic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını aktaran Radonjic, "İlerleyen dakikalarda toparlandık. Anadolu Efes çok iyi defans yaptı ve ikinci yarıda farkı açtı. Biz yeterince iyi oynayamadık. Her şeye rağmen iyi mücadele ettik, güzel maç oldu." diye konuştu.

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