Dehidrasyon Nedir?

Sıvı kayıplarına yönelik sorulan soruların başında dehidrasyon nedir gelmektedir. Birçok farklı nedeni ve belirtisi bulunan bir hastalıktır. Temel nedeni gün içerisinde yeterince su tüketmemek olarak tanımlanıyor. Birçok farklı ve alternatif tedavi yöntemi bu hastalığın iyileşme sürecinde tatbik edilmektedir.

Dehidrayon Belirtileri Nelerdir?

1- Ateş: Yüksek seviyelere çıkan vücut ısısı kendisini ateşli bir hastalık olarak gösterebilir. Bazı hastalarda terleme şikayetleri görülebilir.

2- Baş Ağrısı: Kronik baş ağrıları dehidrasyon belirtileri arasında en sık görülenleri arasında yer alıyor. Ne kadar ilaç içilse de söz konusu ağrılarda bir azalma görülmez. Bazı şiddetli ağrılar migren seviyesine yaklaşsa da asıl nedeni dehidrasyondur.

3- Koyu idrar: Bazı hastalarda sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı ortaya çıkarken, koyu renkli idrar da bu hastalığın muhtelif belirtileri arasında yer alıyor. Bunun nedeni de vücudun aşırı su kaybetmesidir.

4- Ciltte kuruluk ve yaralar: Vücudun hızla su kaybetmesi ile birlikte cilt yapısında da olumsuz belirtiler ortaya çıkabilir. Krem ve benzeri losyonlar sürülse de yüz bölgesindeki kuruluk azalmaz. İleri uçlu dehidrasyon hastalarında ise cilt yaraları ortaya çıkabilir. Bunun nedeni bedenin ihtiyaç duyduğu suyu karşılayamamasıdır.

5- Ağız bölgesinde kuruma: Özellikle kadın hastalarda ağızda kuruma sık ölçeklerde rastlanan bir diğer semptomdur. Aynı zamanda sürekli sıvı alınsa dair geçmeyen bir susuzluk hissi, hastaların şikayetleri arasında yer alıyor.

6- Yorgun uyanma: Kişiler günde 8 - 9 saat uyusalar dahi yataktan yorgun uyanırlar. Su, hem halsizlik hem de sürekli uyku hali yaratır. Bu da kişilerin yaşam standartlarını düşürdüğü gibi iş ve sosyal yaşamlarını da negatif yönde etkiler.

Dehidrasyon Hastalığına Neden Olan Etkiler

1- Az su tüketimi: Beslenme uzmanlarının ve doktorların ortak söylemiyle günde en az 3 litre su tüketilmelidir. Aşırı zayıf kişilerde ise bu rakam 4 litreye kadar çıkabilir. Az su tüketimi, aşırı sıvı kaybı ile birleştiğinde bu hastalık ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Su ihtiyacı, kola ve meyve suyu gibi yapay tatlandırıcılarla üretilmiş içeceklerle karşılanmamalıdır. Zira bu içecekler vücudun su yoksunluğunu daha yüksek oranlarda arttırıyor.

2- Aşırı spor ve egzersiz yapmak: Çocuklar 40, yetişkinler ise 1 saati aşmayacak şekilde spor yapmalıdır. Aksi takdirde çok daha fazla sıvı kaybı vücudun sistemlerinin eskisi gibi çalışmamasına neden olur.

3- Aşırı idrara çıkma: Bazı insanlar yapıları gereği bazıları şeker hastalığından dolayı aşırı bir şekilde idrara çıkabilir. Bunun sonucunda dehidrasyon belirtileri saptanmaktadır.

4- İltihap: İltihaplı yaraların bulunduğu hastalarda da az bir oranda da olsa dehidrasyon riski bulunmaktadır. Enfeksiyonun bir an önce kurutulması ve hastaların eski sağlığına kavuşması gerekmektedir.

Bebek ve Çocuklarda Dehidrasyon Nedenleri

Bebek ve çocuklarda dehidrasyon nedenleri yetişkinlerden farklı olarak gözlemleniyor. Hassas yapıları ve bağışıklık sistemlerinin henüz tam gelişmemiş olması bunun en büyük nedenleri arasındadır. Kusma ve ishal gibi nedenlerden dolayı aşırı sıvı kaybına uğrayan bebekler, gerekli önlemler alınmadığı takdirde dehidrasyon olabilirler.

Dehidrasyon ve İyileşme Süreçleri

İlgililer için dehidrasyon nasıl geçer sorusunun birçok farklı cevabı bulunmaktadır. Öncelikle bu hastalığı önleme yöntemleri üzerinde durulmalıdır. Güneşin tam tepede olduğu saatlerde ve öğle sıcaklıklarının yüksek oranda hissedildiği zamanlarda dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir. Bol bol su tüketilmeli, su ihtiyacı başka içeceklerle giderilmeye çalışılmamalıdır. Spor salonlarına da öğle saatlerinde değil daha çok ikindi ve akşamüstü saatlerinde gidilmeli.

Dehidrasyon hastalığını geçiren birçok ilaç bulunmaktadır. Doktorlar ilk muayeneyi gerçekleştirdikten sonra hastanın durumuna bağlı olarak reçete yazar.