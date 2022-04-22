İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, yıldız futbolcuları Declan Rice'ı kadroda tutmanın planlarını yapıyor. Ancak 23 yaşındaki İngiliz futbolcu ile henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Declan Rice, West Ham United'dan kendisine gelen 3. sözleşme uzatma teklifini de geri çevirdi. İki taraf arasında henüz anlaşma sağlanamazken, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan İngiliz yıldız sezon sonunda kendisine gelecek transfer tekliflerini değerlendirebilir.

David Moyes takımda kalmasını istiyor

West Ham United'ın teknik direktörü David Moyes, futbolcunun takımın kilit isimlerinden biri olduğuna inanıyor ve Declan Rice'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

150 milyon Sterlin

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlere göre West Ham United, Manchester United'ın transfer listesinde yer alan İngiliz futbolcunun bonservisi için 150 milyon Sterlin talep ediyor.

Profesyonel kariyerinde West Ham dışında başka takımda oynamayan Declan Rice'ın mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 43 maçta forma giyerken, takımı adına 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



