Kojima Productions, geçtiğimiz aylarda Death Stranding'in PC platformuna geleceğini açıklayarak oyuncuları sevindirmişti. Ancak geliştirici, Twitter'da yaptığı yeni bir paylaşımla Death Stranding'in PC'ye geleceği tarihin 14 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.

Geliştiricinin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Kojima Productions'ın geçici olarak kapatılmasının ardından, evden çalışma sürecinde daha fazla geliştirme süresi sağlamak için Death Stranding'in PC lansmanını 14 Temmuz 2020'ye ertelemek zorunda kaldık. Sabrınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederiz!" ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs salgını Death Stranding'i de vurdu

Dünya çapında devam eden COVID-19 salgını sonrasında birçok geliştirici evden çalışma sistemine geçmek zorunda kaldı. Hideo Kojima'nın geçtiğimiz yıl PlayStation 4'te piyasaya sürülen oyunu, bu yaz Steam ve Epic Games Store'da yayınlanacak.

Death Stranding'in PC için çıkış tarihi ilk olarak 2 Haziran olarak planlanmıştı. Ancak erteleme kararıyla birlikte oyun yaklaşık 6 hafta geç gelecek. Death Stranding'in PC sürümü; fotoğraf modu, daha yüksek kare hızı, ultra geniş monitör desteği ve Valve iş birliğiyle özel Half-Life içeriklerine sahip olacak. Death Stranding şu anda hem Steam, hem de Epic Games Store'da 399 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.