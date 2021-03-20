DeAndre Yedlin özür diledi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybetti. Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden DeAndre Yedlin, 79'da ikinci sarı karttan atıldı.

Amerikalı oyuncu bugün Instagram hesabından yaptığım paylaşımla taraftarlardan ve takımdan özür diledi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'daki ilk golümü attığım gecenin daha farklı tamamlanmasını isterdim ama maalesef hiç arzu etmediğimiz bir son yaşadık. İçinde bulunduğum penaltı pozisyonu ve takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm ve herkesten özür diliyorum. Sezon sonuna kadar tüm gücümüzle mücadele edip, taraftarlarımıza hak ettikleri mutluluğu yaşatmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.







