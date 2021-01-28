DeAndre Yedlin kimdir, kaç yaşında, hangi mevkiide oynuyor?

Tam adı DeAndre Roselle Yedlin. 9 Temmuz 1993 doğumlu (27), Premier Lig kulübü Newcastle United'da oynayan Amerikalı profesyonel bir futbolcudur. Asıl mevkiisi sağ bek olan Yedlin, aynı zamanda bir kanat-bek ve orta saha oyuncusu olarak da görev alabiliyor.

Gençlik yılları, üniversite hayatı ve amatör yılları

Yedlin Seattle, Washington'da doğdu ve büyüdü. Dört yaşında futbol oynamaya başladı ve amcasını saha kenarından izlerken futbolu öğrendi. Yedlin, Seattle'daki O'Dea Lisesi okudu ve 2006'dan 2009'a kadar Washington Youth Soccer'in Eyalet Olimpiyat Geliştirme Programının (ODP) bir parçasıydı. Ayrıca ABD Futbol Gelişimi'ne gitmeden önce Emerald City FC ve Northwest Nationals genç futbol takımlarında oynadı. Akademi kulübü Crossfire Premier. Yedlin, DA'da kaldı, ancak 2010-11 sezonu için Seattle Sounders FC gençlik akademisine gitti.

8 Şubat 2011'de Yedlin, Akron Üniversitesi'nde futbol oynamak için bir sözleşme imzaladı. İlk yılında Yedlin, Zips için yaptığı 23 maçın 20'sinde görev aldı. İlk golünü 28 Eylül 2011'de Ohio State'e karşı attı ve sezonu altı asistle tamamladı. İkinci yılında Yedlin 22 maça çıktı ve o sezon altı asist yaptı.

PROFESYONEL KARİYERİ

Yedlin ayrıca Premier Gelişim Ligi'nde Seattle Sounders FC U-23 için oynadı ve performansıyla 2012 All-PDL First XI seçildi.

Akron ile iki sezon geçirdikten sonra 11 Ocak 2013'te, kulübün ilk yerli oyuncusu olarak Seattle Sounders FC ile sözleşme imzaladı. İlk maçına 2 Mart'ta Montreal Impact'e 1-0 ev sahipliği yaptığı mağlubiyetle girdi. Yedlin, performansıyla MLS Haftanın Takımı'na seçildi ve profesyonel ilk maçında bu ödülü kazanan ilk çaylak oldu. 12 Mart'ta, Sounders'ın, CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ikinci ayağında Tigres'e karşı alınan 3-1 galibiyette kulüpteki ilk golünü attı.

15 Temmuz'da Yedlin, Roma'ya karşı oynadıkları maç için MLS All-Star takımına seçildi ve onu, Michael Parkhurst'un çaylak sezonunda seçildiği 2005'ten bu yana All-Star takımına seçilen ilk çaylak oldu. Yedlin, MLSSoccer.com'a göre 2013'te 24 yaşın altındaki MLS oyuncuları arasında 3. sırada yer aldı.

Yedlin ilk profesyonel lig golünü 20 Temmuz 2013'te Colorado Rapids ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kaydeetti.

TOTTENHAM

13 Ağustos 2014'te Yedlin'in Premier Lig'den Tottenham Hotspur ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Ocak 2015'te Tottenham'a katılmadan önce Seattle'da kaldı. İlk kez 7 Ocak 2015'te Tottenham ile çalıştı. 9 Ocak 2015'te 21 yaş altı takımına ilk kez katıldı. Yedlin, 11 Nisan 2015'te Aston Villa'ya karşı oynanan maçta Premier Lig'de ilk maçına çıkmış oldu.

SUNDERLAND

1 Eylül 2015'te Sunderland, Yedlin'i bir yıllık kiraladı. 22 Eylül'de Yedlin, Sunderland'le bir Lig Kupası maçında ilk kez çıktı. 90 dakikanın tamamında oynadı ve Black Cats'in Manchester City'ye 4-1 mağlup olduğu maçtaki tek golün asistini yaptı. 3 Ekim 2015'te Yedlin, Sunderland formasıyla West Ham United'a karşı ilk Premier Lig maçına çıktı.

NEWCASTLE UNİTED

24 Ağustos 2016'da Yedlin, 5 milyon sterline bonservis bedeli ile Newcastle'la beş yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk maçına 27 Ağustos'ta Brighton ile oynadıkları maçın 88. dakikasında Yoan Gouffran'ın yerine oyuna girerek çıkmış oldu. İki hafta sonra Yedlin, kulüpteki ilk golünü 10 Eylül'de Derby County'ye karşı 2-0 galip geldikleri maçta kaydetti. İlk Premier Lig golünü 1 Eylül 2018'de Manchester City'ee 2-1 mağlup oldukları maçta attı.

Halen Newcatsle United forması giyen 27 yaşındaki DeAndre Yedlin, bu sezon çıktığı 10 maçta sadece 1 asist yaptı. Amerikalı futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.